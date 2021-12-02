В Киеве потеплеет, но будет ветрено: прогноз погоды на 2 декабря (карта)

В этот день в столице осадков не прогнозируют

В столице прогнозируют облачную погоду/Коллаж: Сегодня

В четверг, 2 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. По сравнению с предыдущим днем, мороза не будет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины осадков не ожидается. Столбики термометров будут колебаться от +5 до +7 градусов. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годов на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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