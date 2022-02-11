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В Киеве продают "смарт-квартиру" с унитазом у входа за 22 тысячи долларов (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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11 февраля, 16:23
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Объявление о продаже разместили на сайте OLX и указали, что площадь жилья составляет 13 квадратных метров
Квартира находится недалеко от метро / Коллаж "Сегодня"
Квартира находится недалеко от метро / Коллаж "Сегодня"

В Киеве продают "смарт-квартиру" с унитазом у входа. Ее площадь составляет 13 квадратных метров. Владелец просит за жилье 22 тысячи долларов.

Объявление о продаже разместили на сайте OLX.

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Что известно про квартиру

Квартира находится на первом этаже в пятиэтажном доме в Соломенском районе Киева.

"Смарт-квартира. Стоят новые металлопластиковые окна хорошего качества. Квартира готова к дизайнерским воплощениям нового владельца", — пишет владелец.

Также в объявлении указано, что в пешей доступности есть Киевское высшее профессиональное училище строительства и дизайна, школа и сад, а также удобная транспортная развязка.

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"Смарт-квартира" в Киеве. Фото: OLX.
"Смарт-квартира" в Киеве. Фото: OLX.

"Смарт-квартира" в Киеве. Фото: OLX.
"Смарт-квартира" в Киеве. Фото: OLX.

В Киеве сдают в аренду балкон за 4 тысячи

В Киеве на Лесном массиве владелец сдает в аренду комнату-балкон за 4 тысячи гривенв месяц. Объявление появилось в Сети. После того, как объявление получило огласку, владелец удалил его. Но пользователи успели сделать скриншот. Комнату-балкон мужчина сдавал под ключ и исключительно для девушек.

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За 4 тысячи гривен арендатор мог получить маленькую комнату с письменным столом, стулом, шкафом, кроватью, а также полками. Среди преимуществ:

  • бытовая техника,
  • отдельные туалет и ванная комната,
  • кухня,
  • близкое расположение остановок и супермаркета.

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