В Киеве продают "смарт-квартиру" с унитазом у входа за 22 тысячи долларов (фото)

В Киеве продают "смарт-квартиру" с унитазом у входа. Ее площадь составляет 13 квадратных метров. Владелец просит за жилье 22 тысячи долларов.
Объявление о продаже разместили на сайте OLX.
Что известно про квартиру
Квартира находится на первом этаже в пятиэтажном доме в Соломенском районе Киева.
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"Смарт-квартира. Стоят новые металлопластиковые окна хорошего качества. Квартира готова к дизайнерским воплощениям нового владельца", — пишет владелец.
Также в объявлении указано, что в пешей доступности есть Киевское высшее профессиональное училище строительства и дизайна, школа и сад, а также удобная транспортная развязка.
В Киеве сдают в аренду балкон за 4 тысячи
В Киеве на Лесном массиве владелец сдает в аренду комнату-балкон за 4 тысячи гривенв месяц. Объявление появилось в Сети. После того, как объявление получило огласку, владелец удалил его. Но пользователи успели сделать скриншот. Комнату-балкон мужчина сдавал под ключ и исключительно для девушек.
За 4 тысячи гривен арендатор мог получить маленькую комнату с письменным столом, стулом, шкафом, кроватью, а также полками. Среди преимуществ:
- бытовая техника,
- отдельные туалет и ванная комната,
- кухня,
- близкое расположение остановок и супермаркета.
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