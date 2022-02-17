В Киеве проезд на ВДНХ станет платным. Мы узнали подробности

Оплату за проезд на территорию комплекса начнут брать уже с 18 февраля

В Киеве нельзя будет бесплатно заехать на территорию ВДНХ. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 18 февраля в Киеве ограничат транзитный проезд по территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ). Его сделают платным.

Об этом сообщил генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин в Facebook.

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Проехать от одного заезда и выехать через другой можно будет, но за 80 гривен. Бесплатный выезд в течение 30 минут будет возможен только при использовании того же шлагбаума, что и для въезда.

"Этот шаг поможет сделать отдых на ВДНХ более комфортным благодаря существенному уменьшению количества машин и, соответственно, сокращению автотрафика", – сообщил Мушкин.

Что нам удалось узнать

Платный проезд будет действовать на постоянной основе. Это, чтобы снизить поток машин внутри самого парка. Чтобы территорию ВДНХ как транзитный проезд не использовали, а заезжали по делу или высадить пассажира и назад.

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"Резидентов это правило не касается, у тех, кто работает на ВДНГ (служебный транспорт) своя система въезда. Это имеется в виду именно просто городской транспорт, типа такси, люди, которые приехали погулять, и т.д. Также у ВДНГ есть парковка на центральном входе", – рассказали сайту "Сегодня".

Скандал на ВДНХ

В Киеве на ВДНХ развалили павильон, где проходил "Кураж Базар". На его месте будут строить Президентский университет.

Основатель "Куража" Елена Гудкова рассказала, что не получила даже весточки о том, что павильон начали демонтировать. Информацию увидела в соцсетях.

По ее словам, она не получила даже предложения о помощи или компенсации вложений, а также вариантов адекватного перемещения вполне значимого социального, культурного городского события.

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