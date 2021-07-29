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В Киеве разоблачили наркодилера, который хранил психотропы в конфетах (фото)

29 июля 2021 16:03

Виктория Барановская Виктория Барановская

Злоумышленник сбывал наркотики в банках с автомобильной пастой и делал из них сладости

Правоохранители изъяли 4 кг запрещенных веществ / Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители изъяли 4 кг запрещенных веществ / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 29 июля, в Киеве разоблачили наркодилера с 4 килограммами наркотиков, среди них были психотропные грибы, которые он хранил в конфетах.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"За процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 21-летнему киевлянину по факту хранения и сбыта психотропных веществ и наркотических средств в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

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Правоохранители в арендованной подозреваемым квартире, изъяли около 4 кг запрещенных средств и веществ, в том числе амфетамин, соли, мефедрон, марки, экстази, а также психотропные грибы – в шоколадных конфетах и в чистом виде. Также злоумышленник сбывал наркотики в банках с автомобильной пастой.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

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Фото: Киевская городская прокуратура
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Фото: Киевская городская прокуратура

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Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины с большим количеством наркотических средств, которые он переносил с собой с целью сбыта.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Напомним, что в Кировоградской области разоблачили нарушителей, распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.

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