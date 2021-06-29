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На Киев надвигается гроза с сильным ветром

29 июня 2021 12:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

При чрезвычайных погодных ситуациях нужно срочно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103

В столице передали штормовое предупреждение. Фото: gismeteo.ua

В столице передали штормовое предупреждение. Фото: gismeteo.ua

В Киеве в ближайший час и до конца суток 29 июня ожидается гроза. Синоптики передают шквалы ветра 15-20 м/с, а также уровень опасности, желтый.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери", – говорится в сообщении.

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Отметим, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. нужно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Отметим, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

Тем временем под Киевом выпал град размером с яйцо.

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