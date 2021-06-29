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На Київ насувається гроза з сильним вітром

29 червня 2021 12:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

При надзвичайних погодних ситуаціях потрібно терміново інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103

У столиці передали штормове попередження. Фото: gismeteo.ua

У столиці передали штормове попередження. Фото: gismeteo.ua

У Києві в найближчу годину та до кінця доби 29 червня очікується гроза. Синоптики передають шквали вітру 15-20 м/с, а також рівень небезпеки, жовтий.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері", – йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. потрібно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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Відзначимо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонце було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, яку тепер погоду чекати в липні.

Тим часом під Києвом випав град розміром з яйце.

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