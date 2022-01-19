В Киеве снова будет потепление: когда ждать "плюс"

Вечером небо в столице будет покрыто облаками. Также в городе стоит ожидать снег

Синоптики предупреждают пешеходов о гололедице/Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 20 января, днем будет солнечной и теплой, а вот вечером в городе стоит ожидать тучи и мокрый снег. Также синоптики предупреждают водителей и пешеходов о гололедице на дорогах. Максимум температура воздуха завтра в городе поднимется до 2 градусов тепла.

Об этом сообщает gismeteo.

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Ночью в городе столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза. Днем станет теплее. Температура воздуха прогреется до 2 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют южный ветер, а его порывы будут достигать 10 м/с.

Погода в Киеве на 20 января. Скрин: gismeteo.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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