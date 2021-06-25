Українська
$ 27,46
32,79
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве температура воздуха побила 97-летний рекорд

25 июня 2021 14:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года

В столице спасаются от жары под охлаждающими рамками. Фото: liga.net

В столице спасаются от жары под охлаждающими рамками. Фото: liga.net

В Киеве зафиксировали новый летний рекорд. 24 июня среднесуточная температура воздуха составляла 28,1 градусов, что на 1,6 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

Реклама

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до 35,5 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3 градуса, а для июня в целом на 0,5 градуса", – говорится в сообщении.

Читайте также: На Евро-2020 во второй раз обновили рекорд самого молодого игрока

Отметим, что предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.

Не пропусти!
Французские болельщики перепутали Бухарест и Будапешт. Их приняли за украинцев
Французские фанаты приехали в Бухарест вместо Будапешта
Реклама

А минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже 22,2 градуса, что на 1,5 градуса теплее, чем это было в 1964 году.

Ранее мы писали, что в Киеве впервые за 75 лет зафиксировали температурный рекорд.

Напомним, на днях Ялту сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов, и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали 49 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило более 400 домов, эвакуированы почти 2000 человек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)
Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)Украина
80-летие со дня нападения Гитлера на СССР: как первые бомбы падали на мирный Киев
80-летие со дня нападения Гитлера на СССР: как первые бомбы падали на мирный КиевУкраина
Кофе от батюшки: кто и зачем установил необычный киоск в Киеве (фото, видео)
Кофе от батюшки: кто и зачем установил необычный киоск в Киеве (фото, видео)Другие новости
В Киевском метрополитене одна из станций работает по часам. Как так получилось? (фото)
В Киевском метрополитене одна из станций работает по часам. Как так получилось? (фото)Другие новости
В Украине ранее закрытые резиденции чиновников превратят в туристические магниты. Что там будет
В Украине ранее закрытые резиденции чиновников превратят в туристические магниты. Что там будетУкраина
В Киеве восстановили летнюю площадку скандального кафе (фото, видео)
В Киеве восстановили летнюю площадку скандального кафе (фото, видео)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять