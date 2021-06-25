В Киеве температура воздуха побила 97-летний рекорд

Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года

В столице спасаются от жары под охлаждающими рамками. Фото: liga.net

В Киеве зафиксировали новый летний рекорд. 24 июня среднесуточная температура воздуха составляла 28,1 градусов, что на 1,6 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до 35,5 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3 градуса, а для июня в целом на 0,5 градуса", – говорится в сообщении.

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Отметим, что предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.

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А минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже 22,2 градуса, что на 1,5 градуса теплее, чем это было в 1964 году.

Ранее мы писали, что в Киеве впервые за 75 лет зафиксировали температурный рекорд.

Напомним, на днях Ялту сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов, и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали 49 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило более 400 домов, эвакуированы почти 2000 человек.