У Києві учні повернулися за парти після канікул: які правила запровадили у школах

У школах столиці розпочалося навчання після зимових канікул – які правила потрібно знати учням та батькам, список

У школах відновлюється очне навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 10 січня школярі повернулися на навчання після зимових канікул. Проте дітям доведеться дотримуватись правил "жовтої зони" карантину.

Про це повідомили у Департаменті освіти та науки Києва.

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Загалом відпочинок дітей тривав два тижні, тепер учні повертаються до шкіл.

Які правила діють у школах?

Навчання проходитиме в очній формі, але з дотриманням правил карантину:

Працюватимуть лише вакциновані від коронавірусу педагоги.

У приміщеннях учбових закладів буде санітарний режим. На перервах учні повинні носити маски.

До шкіл та садків не пускатимуть батьків та інших людей, які не мають відношення до навчального процесу.

Дітям у "жовтій зоні" заборонено відвідувати школи, якщо понад 50% учнів та працівників на самоізоляції через контакт із COVID-пацієнтами.

Правила "жовтої зони"

Масовий режим у столиці обов'язковий, також потрібно дотримуватись дистанції в 1,5 м. Які ще правила є:

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