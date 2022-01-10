У Києві учні повернулися за парти після канікул: які правила запровадили у школах

У Києві 10 січня школярі повернулися на навчання після зимових канікул. Проте дітям доведеться дотримуватись правил "жовтої зони" карантину.
Про це повідомили у Департаменті освіти та науки Києва.
Загалом відпочинок дітей тривав два тижні, тепер учні повертаються до шкіл.
Далі по темі
Які правила діють у школах?
Навчання проходитиме в очній формі, але з дотриманням правил карантину:
- Працюватимуть лише вакциновані від коронавірусу педагоги.
- У приміщеннях учбових закладів буде санітарний режим. На перервах учні повинні носити маски.
- До шкіл та садків не пускатимуть батьків та інших людей, які не мають відношення до навчального процесу.
- Дітям у "жовтій зоні" заборонено відвідувати школи, якщо понад 50% учнів та працівників на самоізоляції через контакт із COVID-пацієнтами.
Правила "жовтої зони"
Масовий режим у столиці обов'язковий, також потрібно дотримуватись дистанції в 1,5 м. Які ще правила є:
- проведення масових заходів за участю понад 1 особу на 4 кв. м. площі будівлі чи території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
- заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше 1 особи на 10 кв. метрів,
- дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші навчальні заклади можуть працювати лише за наявності 80% вакцинованого хоча б однією дозою персоналу. В іншому випадку навчальний заклад працює у дистанційному форматі.
- обмеження часу роботи закладів відсутні.