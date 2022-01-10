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У Києві учні повернулися за парти після канікул: які правила запровадили у школах

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 11:19
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У школах столиці розпочалося навчання після зимових канікул – які правила потрібно знати учням та батькам, список
У школах відновлюється очне навчання. Фото: колаж "Сьогодні"
У школах відновлюється очне навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 10 січня школярі повернулися на навчання після зимових канікул. Проте дітям доведеться дотримуватись правил "жовтої зони" карантину.

Про це повідомили у Департаменті освіти та науки Києва.

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Загалом відпочинок дітей тривав два тижні, тепер учні повертаються до шкіл.

Які правила діють у школах?

Навчання проходитиме в очній формі, але з дотриманням правил карантину:

  • Працюватимуть лише вакциновані від коронавірусу педагоги.
  • У приміщеннях учбових закладів буде санітарний режим. На перервах учні повинні носити маски.
  • До шкіл та садків не пускатимуть батьків та інших людей, які не мають відношення до навчального процесу.
  • Дітям у "жовтій зоні" заборонено відвідувати школи, якщо понад 50% учнів та працівників на самоізоляції через контакт із COVID-пацієнтами.

Правила "жовтої зони"

Масовий режим у столиці обов'язковий, також потрібно дотримуватись дистанції в 1,5 м. Які ще правила є:

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  • проведення масових заходів за участю понад 1 особу на 4 кв. м. площі будівлі чи території,
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
  • заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше 1 особи на 10 кв. метрів,
  • дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші навчальні заклади можуть працювати лише за наявності 80% вакцинованого хоча б однією дозою персоналу. В іншому випадку навчальний заклад працює у дистанційному форматі.
  • обмеження часу роботи закладів відсутні.

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