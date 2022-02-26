В Киеве в результате обстрела боевиков погиб ребенок — СМИ (фото)

Оккупанты безразличны даже к детям

Боевики продолжают стрелять/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские наемники продолжают стрелять. В результате очередного обстрела погиб ребенок.

Об этом сообщает ТСН.

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В Киеве в результате обстрела российской армии погиб мальчик. В Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" также госпитализировали 5 раненых, из них трое – дети.

По словам медицинского директора больницы Сергея Чернышука, еще одна машина скорой помощи попала под обстрел. Однако с ней все хорошо. Автомобиль уехал в другую больницу.

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Ситуация в Украине 26 февраля

В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских . Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.

. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка. На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам : техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова". Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага , который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб. В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города , в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы. Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.

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