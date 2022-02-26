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В Киеве в результате обстрела боевиков погиб ребенок — СМИ (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 февраля, 21:39
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Оккупанты безразличны даже к детям
Боевики продолжают стрелять/Фото: коллаж: "Сегодня"
Боевики продолжают стрелять/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские наемники продолжают стрелять. В результате очередного обстрела погиб ребенок.

Об этом сообщает ТСН.

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Подробности

В Киеве в результате обстрела российской армии погиб мальчик. В Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" также госпитализировали 5 раненых, из них трое – дети.

По словам медицинского директора больницы Сергея Чернышука, еще одна машина скорой помощи попала под обстрел. Однако с ней все хорошо. Автомобиль уехал в другую больницу.

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Ситуация в Украине 26 февраля

  • В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.
  • На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".
  • Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
  • В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.
  • Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.

Раньше мы писали:

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