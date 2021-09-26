В Киеве вспыхнул пожар в хостеле – погиб мужчина, ещё один выпрыгнул из окна (фото)

В Святошинском районе Киева, 26 сентября, вспыхнул пожар в хостеле на улице Симиренко, 36. В результате пожара погиб человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве в Facebook.
Еще одному постояльцу хостела, чтобы спастись из огня, пришлось выпрыгнуть из окна. Мужчина получил травмы после падения – у него сломана ключица. Пострадавшего доставили в больницу для обследования.
Также, к тому времени, как на место ЧП прибыли спасатели, еще один мужчина смог выбраться из горящей комнаты и спустился по лестнице на улицу.
В пожаре погиб мужчина 1987 года рождения. Его тело обнаружили во время устранения возгорания на третьем этаже.
Отметим, что общая площадь пожара в хостеле составила 40 квадратных метров. Известно, что под хостел переоборудовали административное здание.
С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев
По данным ГСЧС, в Украине только за сутки, 15 августа, произошло 398 пожаров, два человека умерли в огне. А с начала года произошло 56 038 возгораний, 1086 человек погибли, 950 пострадали.
Больше всего возгораний – 18782 – было в жилых секторах.
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