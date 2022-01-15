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В Киеве задерживаются трамваи из-за поваленного дерева. Список маршрутов

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 января, 01:58
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На место падения дерева была направлена ответственная служба столицы
Задерживается движение трамваев №14 и №15. Коллаж "Сегодня"
Задерживается движение трамваев №14 и №15. Коллаж "Сегодня"

В Киеве упало дерево по улице Дегтяревская 28. Это стало причиной задержки движения трамваев.

Об этом сообщает пресс-службу Киевпасстранса.

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В Киеве упало дерево

В Киеве задерживается движение трамваев №14 и №15. Также трамвай временно не ходит и по ул. Дегтяревская, 49 (ул. Шпака).

На место падения дерева была направлена ответственная служба столицы.

Украину резко атакует непогода

В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.

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