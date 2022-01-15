В Киеве задерживаются трамваи из-за поваленного дерева. Список маршрутов

На место падения дерева была направлена ответственная служба столицы

Задерживается движение трамваев №14 и №15. Коллаж "Сегодня"

В Киеве упало дерево по улице Дегтяревская 28. Это стало причиной задержки движения трамваев.

Об этом сообщает пресс-службу Киевпасстранса.

Реклама

В Киеве упало дерево

В Киеве задерживается движение трамваев №14 и №15. Также трамвай временно не ходит и по ул. Дегтяревская, 49 (ул. Шпака).

На место падения дерева была направлена ответственная служба столицы.

Украину резко атакует непогода

В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.

Реклама

Ранее мы писали: