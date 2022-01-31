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В Киеве завершают реконструкцию кессона на Оболони: во что превратят (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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31 января, 14:08
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Вдохнуть вторую жизнь в заброшенный кессон предложили еще в 2017 году, сейчас работы подходят к концу
Реставрация кессона была запланирована почти пять лет назад.
Реставрация кессона была запланирована почти пять лет назад. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Оболони завершают реконструкцию кессона 1930-х годов. В восстановленном здании вероятно откроется музыкальный бар или ресторан.

Об этом сообщает Telegram-каналл Киев без цензуры.

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Общая площадь объекта после завершения работ составит около 1600 квадратных метров. Здание будет двухэтажным и с подвальным помещением. По наружной стене кессона обустроили лестницу, которой можно будет подняться на смотровую площадку на крыше.

Как сейчас выглядит кессон. Фото: Киев без цензуры

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Что планировали сделать

Еще в 2017 году появился проект, согласно которому кессон должен был стать столичным арт-объектом. Там планировали проводить культурные мероприятия.


Таким планировали сделать кессон. Фото: Facebook-страница Парк Наталка

Архитекторы ОО "Парк Наталка" предложили вдохнуть вторую жизнь в заброшенный кессон (бетонная конструкция должна была стать частью туннелей под Днепром), строительство которого началось еще в 1936 году, но так и не было завершено из-за начала войны.

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Концепцией возрождения бывшего стратегического объекта под названием Арт-Кессон предусмотрено создание трех основных зон. Входная группа представляет собой разноуровневые площадки с лестницей, пандусом и местами отдыха. Над местами отдыха для создания тени хотели подвесить деревянные навесы, которые крепились бы металлическими тросами к рельсам, выступающим из бетонной конструкции.

Проект реконструкции кессона. Фото: Facebook-страница Парк Наталка

Вход в кессон планировали закрыть люком, который поднимается и опускается при помощи лебедки из ж/д колес. Трубу на крыше кессона предлагали закрыть куполом из многослойного стекла с разноцветным витражом, который будет защищать внутреннее пространство от осадков и холода. Вторым этапом реализации проекта было предусмотрено создание системы вентиляции.

Основной зал будущего Арт-Кессона должен был стать местом проведения культурных мероприятий: выставок и различных инсталляций. По периметру предлагали развесить картины, схемы-чертежи, а в бетонных пилонах на металлических табличках чертежи самого кессона. Пространство зала планировали сделать безбарьерным.

Проект реконструкции кессона. Фото: Facebook-страница Парк Наталка

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