В киевском метрополитене открылась фотовыставка персонажей драмы-феерии "Лесная песня"

Фото: Киевский метрополитен/Facebook

В Киеве на станции "Золотые ворота" открылась фотовыставка "Лесная песня". Она посвящена 150-летию со дня рождения Леси Украинки. Работы простоят в метро до 2 июня.

Реклама

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.

Выставка проходит в вестибюле станции.

"Фотопроект "Лесная песня" – первая в мире портретная фотогалерея всех персонажей драмы-феерии Леси Украинки. Идея экспозиции – это "мост времен": воплощение древних традиций языком современного цифрового фотоискусства. Автор показывает неповторимость украинской мифопоэтики", – пишут в пресс-службе.

Экспозиция посвящена 150-летию со дня рождения выдающейся украинской поэтессы, писательницы и переводчицы Леси Украинки.

Реклама

Отметим, что в общем проект насчитывает 137 фоторабот. На "Золотых воротах" представлены только 20 из них. Все желающие смогут посетить выставку до 2 июня.

Ранее мы писали, что в Киеве открылась выставка "Чернобыль. Путешествие". Выставка доносит информацию о причинах трагедии, ее последствиях и выводах, которые обязаны вынести из этой аварии Украина и все человечество.