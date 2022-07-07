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В Киевской области усилят меры безопасности: что будет происходить

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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7 июля, 13:14
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Тем, кто будет планировать выезжать из города в область стоит учитывать данный факт
Учения продлятся до конца субботы
Учения продлятся до конца субботы / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Вышгородского района Киевской области 7 и 8 июля пройдут командно-штабные учения из-за чего могут быть усилены меры безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщает Вышгородская районная военная администрация.

"В ходе обучения возможны усиленные меры безопасности. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении.

По информации администрации области, цель учений – наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны государства.

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Учений в Киевской области, что известно

С 3 июля в Бориспольском районе Киевской области правоохранители начали проводить фильтрационные мероприятияцелью которых было выявление ДРГ.

Жителей предупреждали о том, что будут усилены меры безопасности, однако мало кто на это обратил внимание, в результате чего сотни машин не смогли вернуться в город, их разворачивали патрули. Пускали только военных, а также тех, у кого есть пропуска.

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