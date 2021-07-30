В "Киевводоканале" предложили пить желтую воду из-под крана (фото)

В предприятии уверяют, что она полностью безопасна, хотя и имеет неприятный запах

Желтоватый оттенок воды вызван якобы сильной загрязненностью реки Днепр / Фото: коллаж "Сегодня"

В "Киевводоканале" советуют пить воду из-под крана, даже если она желтая. На предприятии заверили, что контроль качества воды проводится ежедневно.

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Об этом сообщает Kyiv Media.

Все началось с оценки качества воды по улице Академика Туполева. Там жители пожаловались на то, что из крана начала течь вода желтоватого цвета. Кроме того, иногда вода имела еще и неприятный запах.

Фото: Kyiv Media

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В свою очередь, в "Киевводоканале" отметили, что воду на Туполева подают с Днепровской водопроводной станции. А качество воды проверяют ежедневно.

В предприятии сообщили, что по результатам проверок "качество воды соответствует действующим Государственным санитарным нормам" и она пригодна для употребления. А желтоватый оттенок воды якобы вызванный "сильной загрязненностью реки Днепр".

Фото: скриншот

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Ранее мы сообщали, что в Печерском районе Киева прорвало трубу – фонтан воды бил из-под асфальта и достигал высоты девятиэтажного дома.

Также напомним, как передать показания за воду, если на сайте "Киевводоканала" сбой.