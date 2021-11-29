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В школе под Киевом ученика силой раздели догола: директор назвал это "шуткой"

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
29 ноября, 18:43
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Это не первый инцидент в школе. Подобные случаи были и в других классах
В Киевской области скандал. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Заборье в Киевской области школьник из 9-го класса зашел к семиклассникам, схватил одного из учеников, сорвал с него одежду и не давал одеться.

Об этом сообщает ТСН.

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Детали скандала в школе

Как стало известно, 9-классник снял нижнее белье с ребенка. Еще другой парень из того же класса держал девочку за голову, чтобы она на все это смотрела.

"Бедный мальчик плакал. Об этой ситуации не хотят говорить в школе, а ученик девятого класса остается абсолютно безнаказанным. Сегодня это, а завтра, не дай Бог, изнасилует кого-то", — рассказала женщина.

Все произошло на глазах у одноклассников

Женщина отметила, что все происходило на виду у всех одноклассников. Однако родители пострадавшего не захотели писать заявление.

"Я не хочу портить жизнь ребенку. Он извинился. Не хочу... Что в селе скажут?" – цитирует женщина маму пострадавшего мальчика.

Она сама обратилась в полицию и в социальную службу. Однако, по ее словам, они отреагировали не сразу, а директор воспринял это как личное оскорбление.

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"Директор в воскресенье собрал родителей, чтобы они написали, что не имеют ни к кому никаких претензий. Работа в школе провелась, но немного не в ту сторону. Все замяли. Перекрутили в игру, якобы они оба раздевали друг друга", – сообщила женщина.

Это не первый подобный случай

По словам женщины, это не первый инцидент в школе. Подобные случаи были в этом и других классах.

"То палец кому-то выбил, то дрались с ребятами. Но когда они на равных дерутся, то такое. Но когда ты пришел к младшему и унижаешь его – это уже совсем другое", – подчеркнула женщина.

"Дети просто играли"

Директор школы Василий Король утверждает, что никакого буллинга в учебном заведении нет и не было, а таким образом дети просто играли.

Он говорит, что учителя провели расследование после инцидента. Директор возмущен тем, что мать, которая, по его словам, не имеет отношения к классам, где произошел конфликт, написала заявление и подняла шум.

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"Никакого буллинга не было. Это просто была детская глупость. Мы провели расследование. Там просто возник досадный случай, о котором дети пожалели. Дети дружат, это просто было в игровой форме, в шутку ", — считает директор.

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