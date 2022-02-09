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Весна посреди зимы. В Киеве зацвели подснежники (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 09:28
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На лужайке расцвели обычные подснежники, которые являются краснокнижными
В столице расцвели подснежники. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице расцвели подснежники. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на Отрадном массиве расцвели подснежники. Как рассказывают местные жители, цветы они посадили несколько лет назад.

Об этом говорится в эфире телеканала "Киев".

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Весна на пороге

По словам людей, подснежники хорошо разрослись на улице Академика Стражеско, ведь лужайка находится в тени между панельными домами. Поэтому здесь для этих цветов благоприятные условия для роста.

Отмечается, что на лужайке расцвели обычные подснежники, которые являются краснокнижными. Здесь выросло уже несколько сотен небольших кустов.

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Подснежники в столице. Скриншоты

Что известно о подснежниках?

Название рода "подснежник" связано с ранним цветением растений — цветы появляются сразу из-под снега ранней весной и живут совсем недолго (не более месяца).

Подснежники неприхотливы, легко размножаются семенами и луковицами. Пересаживают через 5-6 лет. В весеннее время нуждаются в достаточном увлажнении.

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В Киеве зимой зацвели сакуры – из заметили в декабре на улице Липской в Печерском районе столицы.

В "Киевзеленстрое" сайт "Сегодня" заверили, что цветение сакур в зимний период в Киеве наблюдается уже не в первый раз.

"По своим биологическим особенностям растение может цвести дважды в год: весной и осенью (ориентировочно в октябре). Однако ввиду глобальных изменений экологического равновесия, когда мы имеем достаточно теплый зимний период, покой для растений не наступает, поэтому они продолжают вегетировать и позже выпускать бутоны", – объясняют в "Киевзеленстрое".

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