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Видео дня. В Киеве водители придумали способ ездить в час пик без пробок

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
5 ноября, 11:05
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В Киеве изобретательные водители придумали, как можно ездить по городу, не стоя в пробках
В Киеве водители придумали, как объехать пробки
В Киеве водители придумали, как объехать пробки / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице из-за огромных пробок на Троещине некоторые водители не выдерживают и идут на хитрость, чтобы быстрее проехать. Большую тянучку они объезжают по тротуарам, газонам и по зебре.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

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"Утреннее наблюдение нашего читателя из Троещинской пробки. Четкие троещинские водители-спешуны объезжают стоящих в заторе. Главное, включить авариечку и прикинуться невидимочкой", – говорится в публикации.

На записи видно, как несколько авто объезжают пробку по тротуару, после чего разъехались в разные стороны. Кто – на проезжую часть, а кто – дальше на тротуар через зебру.

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Сбой в работе общественного транспорта

В Киеве утром 5 ноября произошел сбой в работе общественного транспорта из-за пробок на левом берегу столицы. Задерживаются такие маршруты:

  • автобусы № 21,73,100,101,114;
  • троллейбусы № 29,30,31,47,50,50к по маршрутам проспект Маяковского-бульвар Перова-проспект Шухевича.

Из-за этого в городе ввели оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

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