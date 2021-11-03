На Большой Васильковской в Киеве образовалась огромная пробка – причина (видео)

Сегодня в городе проходит многочисленный митинг антивакцинаторов

В Киеве днем образовалась огромная пробка в центре города. Движение остановилось по улице Большая Васильковская.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Видео с вереницей авто опубликовали очевидцы. По данным онлайн-сервиса Google maps, улица Большая Васильковская заблокирована.

Данные онлайн-сервиса / Фото: Google Maps

Пробки на дорогах наблюдаются и на соседних улицах:

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Предславянской,

Ивана Федорова,

Казимира Малевича,

Деловой,

Василия Тютюнника и др.

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" пояснили, что конкретной причины образования гигантской пробки по улице Большой Васильковской обнаружить не удалось.

"Вероятно, что сработало несколько факторов: утренний час пик, скопление автомобилей, плюс утренний митинг в центре города. У нас нет информации про ДТП в районе Большой Васильковской", – сообщили в патрульной полиции Киева.

Антивакцинаторы перекрыли ряд дорог – где пробки

Сегодня также из-за митинга антивакцинаторовперекрыты такие места:

ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")

пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая

ул. Парковая, 35.

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