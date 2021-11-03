Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

На Большой Васильковской в Киеве образовалась огромная пробка – причина (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 ноября, 12:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня в городе проходит многочисленный митинг антивакцинаторов

В Киеве днем образовалась огромная пробка в центре города. Движение остановилось по улице Большая Васильковская.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Реклама

Видео с вереницей авто опубликовали очевидцы. По данным онлайн-сервиса Google maps, улица Большая Васильковская заблокирована.

Данные онлайн-сервиса
Данные онлайн-сервиса / Фото: Google Maps

Пробки на дорогах наблюдаются и на соседних улицах:

Реклама
  • Предславянской,
  • Ивана Федорова,
  • Казимира Малевича,
  • Деловой,
  • Василия Тютюнника и др.

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" пояснили, что конкретной причины образования гигантской пробки по улице Большой Васильковской обнаружить не удалось.

"Вероятно, что сработало несколько факторов: утренний час пик, скопление автомобилей, плюс утренний митинг в центре города. У нас нет информации про ДТП в районе Большой Васильковской", – сообщили в патрульной полиции Киева.

Антивакцинаторы перекрыли ряд дорог – где пробки

Сегодня также из-за митинга антивакцинаторовперекрыты такие места:

  • ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
  • пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)
  • перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный
  • перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")
  • перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская
  • перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая
  • ул. Парковая, 35.

Ранее мы писали:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦

3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять