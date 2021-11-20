Виртуальное путешествие по Чернобылю, сбор историй и разговор о его будущем: стартовал новый онлайн-проект

Пользователей ждет интерактивное путешествие в пространстве и времени – полет над современной Припятью, заброшенными селами Полесья и другое

Заработал новый онлайн-проект про Чернобыль / Фото: Коллаж: Сегодня

По инициативе Офиса Президента Украины в Сети запустили образовательную и коммуникационную платформу "Чорнобиль. Подорож". Она стала продолжением одноименной мультимедийной выставки, открытой на ВДНХ к 35-летию чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщают организаторы проекта.

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По ссылке пользователей ждет интерактивное путешествие в пространстве и времени: полет над современной Припятью и заброшенными селами Полесья, хронология аварии и разговор о будущем зоны отчуждения, мировой контекст 1986 года и истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа.

Сайт создан по принципу скролителлинга – это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются во время пролистывания и нажатия.

"Апрельская ночь 35 лет назад разделила жизнь миллионов людей на "до" и "после". Слово "Чернобыль" услышал весь мир. Но его начали вспоминать чаще всего рядом со словами "трагедия", "катастрофа", "беда". Это действительно едва ли не самая большая техногенная катастрофа человечества. И это поистине огромная трагедия. Это сломанные человеческие судьбы, брошенные дома и опустошенные земли Зоны отчуждения. Но также стоит обратить внимание на другую сторону Чернобыля – на мужество и самоотверженность героев, которые практически голыми руками противостояли этой катастрофе. Более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Многие отдали свои жизни и здоровье ради жизни других и безопасности будущих поколений. Мы должны сохранить память о них и передать ее нашим детям и внукам. Чтобы никогда больше не допускать подобных катастроф на нашей планете. Должны уважать подвиг ликвидаторов и помнить его цену", – отметил президент Владимир Зеленский.

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Что можно сделать на сайте "Чорнобиль. Подорож"

Стать участником проекта ― поделиться историей о Чернобыле или видением его будущего

В блоке "Люди" пользователей ждут истории очевидцев, современников аварии на ЧАЭС, а также специальная форма, чтобы дополнить проект своей историей. Чтобы поделиться мнением о развитии Чернобыля, нажмите видео с дискуссией специалистов в блоке "Сьогодні, завтра".

Развеять главные мифы о Чернобыле вместе со специалистами

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Над проектом работала команда из более чем двухсот специалистов: от историков до радиологов. На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, которые помогают разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле.

Отправиться в виртуальное путешествие по зоне отчуждения

Увидеть с высоты птичьего полета нынешнее состояние Чернобыля, Припяти, радиолокационную станцию ​​"Дуга" и заброшенные села Полесья можно в блоке "Природа" благодаря видео, специально снятому для проекта "Чорнобиль. Подорож" в формате 360⁰.

"Важно открывать тайны Чернобыля и передавать эти знания следующим поколениям. Здесь имеет ценность каждая история, каждое воспоминание людей в чрезвычайных обстоятельствах, свидетельства ликвидаторов, ученых, инженеров, бывших чиновников, военных и всех, кому есть что сказать, ― говорит Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины. ― Мы хотим, чтобы Чернобыль стал не местом забвения, а точкой развития и правильных выводов. По инициативе президента Украины Владимира Зеленского в чернобыльской зоне начинают воплощать инфраструктурные проекты и внедрять новые технологии. А платформа "Чорнобиль. Подорож" помогает собрать бесценные истории о Чернобыле и лучше понять, что же произошло 26 апреля 1986 года и как с этим жить".

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