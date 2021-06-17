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Водитель объезжал ремонт дороги: в Киеве маршрутка промчалась по скверу (видео)

17 июня 2021 19:27

Виктория Барановская Виктория Барановская

Водитель объехал по зеленой зоне пробку и продолжил свое движение по дороге, но уже в обратном направлении

На Кольцевой дороге маршрутка проехалась по скверу / Фото: коллаж "Сегодня"

На Кольцевой дороге маршрутка проехалась по скверу / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 17 июня, в Киеве на Окружной дороге водитель маршрутки нагло срезал путь по скверу. Инцидент произошел неподалеку от станции метро "Теремки".

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В Киеве водитель маршрутки №718 объехал пробку по зеленой лужайке, где чудом не повредил деревья, которые посадили коммунальщики. Микроавтобус пересек сквер и выехал на дорогу, где продолжил движение в противоположном направлении.

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"Патрульные из отдела безопасности дорожного движения разыскали водителя на конечной остановке. Свои действия мужчина объяснил тем, что таким образом решил объехать место проведения ремонтных работ на Кольцевой дороге. Из-за движения за пределами проезжей части инспекторы составили на водителя постановление по ч. 1 ст. 122 КУпАП", – сообщили правоохранители.

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Они сообщили об инциденте перевозчику.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель маршрутки пил пиво во время работы. Очевидцы сняли видео, как мужчина употреблял алкоголь прямо в салоне общественного транспорта.

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