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Забудьте про тепло. Чего ждать от погоды в Киеве в начале недели – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
8 ноября, 17:00
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Синоптики осадков завтра не обещают
Погода в Киеве на 9 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 9 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 9 ноября, в Киевебудет пасмурная погода. Температура воздуха максимум будет днем 7 градусов выше нуля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем максимальная температура воздуха будет 7 градусов тепла. Небо покроют облака, но без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до 2 градусов выше нуля. Дождя не будет.

Прогноз погоды в столице на 9 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в столице на 9 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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