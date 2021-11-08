Забудьте про тепло. Чого чекати від погоди у Києві на початку тижня – прогноз

Синоптики опадів завтра не обіцяють

Погода в Києві на 9 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 9 листопада, у Києвібуде похмура погода. Температура повітря максимум буде вдень 7 градусів вище нуля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень максимальна температура повітря становитиме 7 градусів тепла. Небо вкриють хмари, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до 2 градусів вище нуля. Дощу не буде.

Прогноз погоди у столиці на 9 листопада. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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Коли буде сніг у Києві?

Цього року перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. Через похолодання очікується також перший сніг.

Сніг з дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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