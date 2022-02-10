Закон не для всех: какие магазины Киева игнорируют запрет пластиковых пакетов (фото)

В некоторых столичных супермаркетах пластиковый пакет можно взять бесплатно

Некоторые магазины игнорируют запрет на пластиковые пакеты/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине действует запрет на пластиковые пакеты. Однако в Киеве не во всех магазинах его соблюдают. Некоторые предлагают пакеты за копейки и вносят их в чек, а другие — игнорируют закон.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Супермаркеты "Ашан"

Стоимость пластиковых пакетов в супермаркете "Ашан" в Киеве — 6 копеек. В чек стоимость пакета добавляют. В торговом зале о цене информируют на специальных стендах. Кассир магазина говорит, что люди уже не возмущаются, что пакеты платные. Однако иногда сотрудники магазина забывают пробивать их. Кассир добавила, что больше всего у нее пакетов за один раз купил мужчина, покупавший продукты после нового года. Он заплатил 3 гривны. Стоит отметить, что в "Ашане" появились бесплатные бумажные пакеты. Однако их редко берут. Скорее всего это связано с тем, что они без ручек.

Пластиковые пакеты в магазине "Ашан" может взять любой желающий/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Покупателей информируют, что пакеты платные/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Люди продолжают пользоваться пластиковыми пакетами/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Стоимость пакета вносят в чек/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

В магазине можно воспользоваться пластиковыми пакетами/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Сеть магазинов "Коло"

В сети магазинов "Коло" одноразовые пакеты продают на кассе. В торговом зале мы их не обнаружили. Как пояснила продавщица, покупатели приходят со своими пакетами, авоськами и сумками. Если человеку необходим одноразовый пакет, то его продают. Стоимость – 10 копеек. Нам его тоже продали и выдали чек.

Купить пакет в магазине "Коло" можно на кассе/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Сеть магазина "Сильпо"

В супермаркетах "Сильпо" пакеты в свободном доступе в зале магазина. Однако на кассе их пробивают. Цена одного пакета – 10 копеек.

Реклама

В "Сильпо" людей о платных пакетах информируют/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Пакеты есть в зале магазина/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

В чеках указывают стоимость пакетов/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Однако не во всех магазинах "Сильпо" пакеты платные. В магазине на улице Семена Скляренко они бесплатные.

В некоторых магазинах сети "Сильпо" пакеты до сих пор бесплатные/Фото: Дмитрий Гордийчук/"Сегодня"

Магазины "Фора"

Пластиковые пакеты в "Форе" на кассе не пробивают.

Пакет можно взять бесплатно/Фото: Дмитрий Гордийчук/"Сегодня"

Сеть магазинов "АТБ"

В магазинах АТБ пакеты пробивают на кассе. Стоимость одного без ручек – 9 копеек, с ручками – 12 копеек. О платных пакетах есть информация на стендах в зале.

Реклама

У "АТБ" есть стенды, на которых предупреждают о том, что пакеты платные/Фото: Дмитрий Гордийчук/"Сегодня"

Пакет можно взять самостоятельно в зале магазина/Фото: Дмитрий Гордийчук/"Сегодня"

Цена вносится в чек/Фото: Дмитрий Гордийчук/"Сегодня"

Правила – не для всех

В некоторых супермаркетах Киева до сих пор покупатели могут бесплатно воспользоваться пластиковыми пакетами. И это несмотря на действующий в Украине запрет.

Мы нашли магазин, где за пакеты не просят ни копейки. Это — супермаркет "Велика кишеня" на проспекте Григоренко. Там у них можно упаковывать продукты, как и до запрета — бесплатно.