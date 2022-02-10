Закон не для всіх: які магазини Києва ігнорують заборону пластикових пакетів (фото)

В деяких столичних супермаркетах пластиковий пакет можна взяти безкоштовно

Деякі магазини ігнорують заборону на пластикові пакети/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні діє заборона на пластикові пакети. Однак у Києві не у всіх магазинах її дотримуються. Деякі пропонують пакети за копійки та вносять їх у чек, а інші — ігнорують закон.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Супермаркети "Ашан"

Вартість пластикових пакетів у супермаркеті "Ашан" у Києві — 6 копійок. У чек вартість пакету додають.У торговому залі про ціну інформують на спеціальних стендах. Касирка магазину каже, що люди вже не обурюються, що пакети платні. Однак іноді співробітники магазину забувають пробивати їх. Касирка додала, що найбільше у неї пакетів за один раз купив чоловік, який купував продукти після нового року. Він заплатив 3 гривні. Варто зазначити, що в "Ашані" з'явилися безкоштовні паперові пакети. Однак їх рідко беруть. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що вони без ручок.

Пластикові пакети у магазині "Ашан" може взяти будь-хто/Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Покупців інформують, що пакети платні/Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Люди продовжують користуватися пластиковими пакетами/Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Вартість пакету вносять у чек/Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

У магазині можна скористатися пластиковими пакетами/Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Мережа магазинів "Коло"

У мережі магазинів "Коло" одноразові пакети продають на касі. У торговому залі ми їх не знайшли. Як пояснила продавчиня, покупці приходять зі своїми пакетами, авоськами та сумками. Якщо людині потрібен одноразовий пакет, то його продають. Вартість — 10 копійок. Нам його теж продали й видали чек.

Придбати пакет у магазині "Коло" можна на касі/Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Мережа магазині "Сільпо"

У супермаркетах "Сільпо" пакети у вільному доступі в залі магазину. Однак на касі їх пробивають. Ціна одного пакета — 10 копійок.

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У "Сільпо" людей про платні пакети інформують/Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Пакети є в залі магазину/Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

У чеках вказують вартість пакетів/Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Однак не у всіх магазинах "Сільпо" пакети платні. У магазині на вулиці Семена Скляренка вони безкоштовні.

У деяких магазинах мережі "Сільпо" пакети й досі безкоштовні/Фото: Дмитро Гордійчук/"Сьогодні"

Магазини "Фора"

Пластикові пакети у "Форі" на касі не пробивають.

Пакет можна взяти безкоштовно/Фото: Дмитро Гордійчук/"Сьогодні"

Мережа магазинів "АТБ"

У магазинах "АТБ" пакети пробивають на касі. Вартість одного без ручок — 9 копійок, з ручками — 12 копійок. Про платні пакети є інформація на стендах у залі.

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В "АТБ" є стенди, на яких попереджають про те, що пакети платні/Фото: Дмитро Гордійчук/"Сьогодні"

Пакет можна взяти самостійно на залі магазину/Фото: Дмитро Гордійчук/"Сьогодні"

Ціна вноситься у чек/Фото: Дмитро Гордійчук/"Сьогодні"

Правила — не для всіх

У деяких супермаркетах Києва дотепер покупці можуть безкоштовно скористатися пластиковими пакетами. І це попри заборону, яка діє в Україні.

Ми знайшли магазин, де за пакети не просять ні копійки. Це — супермаркет "Велика кишеня", що на проспекті Григоренка. Там у них можна упаковувати продукти як і до заборони — безкоштовно.