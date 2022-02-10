Закон не для всіх: які магазини Києва ігнорують заборону пластикових пакетів (фото)

В Україні діє заборона на пластикові пакети. Однак у Києві не у всіх магазинах її дотримуються. Деякі пропонують пакети за копійки та вносять їх у чек, а інші — ігнорують закон.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Супермаркети "Ашан"
Вартість пластикових пакетів у супермаркеті "Ашан" у Києві — 6 копійок. У чек вартість пакету додають.У торговому залі про ціну інформують на спеціальних стендах. Касирка магазину каже, що люди вже не обурюються, що пакети платні. Однак іноді співробітники магазину забувають пробивати їх. Касирка додала, що найбільше у неї пакетів за один раз купив чоловік, який купував продукти після нового року. Він заплатив 3 гривні. Варто зазначити, що в "Ашані" з'явилися безкоштовні паперові пакети. Однак їх рідко беруть. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що вони без ручок.
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Мережа магазинів "Коло"
У мережі магазинів "Коло" одноразові пакети продають на касі. У торговому залі ми їх не знайшли. Як пояснила продавчиня, покупці приходять зі своїми пакетами, авоськами та сумками. Якщо людині потрібен одноразовий пакет, то його продають. Вартість — 10 копійок. Нам його теж продали й видали чек.
Мережа магазині "Сільпо"
У супермаркетах "Сільпо" пакети у вільному доступі в залі магазину. Однак на касі їх пробивають. Ціна одного пакета — 10 копійок.
Однак не у всіх магазинах "Сільпо" пакети платні. У магазині на вулиці Семена Скляренка вони безкоштовні.
Магазини "Фора"
Пластикові пакети у "Форі" на касі не пробивають.
Мережа магазинів "АТБ"
У магазинах "АТБ" пакети пробивають на касі. Вартість одного без ручок — 9 копійок, з ручками — 12 копійок. Про платні пакети є інформація на стендах у залі.
Правила — не для всіх
У деяких супермаркетах Києва дотепер покупці можуть безкоштовно скористатися пластиковими пакетами. І це попри заборону, яка діє в Україні.
Ми знайшли магазин, де за пакети не просять ні копійки. Це — супермаркет "Велика кишеня", що на проспекті Григоренка. Там у них можна упаковувати продукти як і до заборони — безкоштовно.
Попри те, що пакети у вільному доступі в магазині, є й також попередження "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Однак на нього уваги ніхто не звертає.
Хронологія заборон на пластикові пакети
Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи:
- Перший етап розпочався 10 грудня. Згідно з законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші.
- Другий етап стартує з березня 2022 року. Забороняється розповсюдження пакетів завтовшки до 50 мікрометрів.
- Третій етап. З 1 січня 2023 року заборонять використання всіх пакетів завтовшки до 50 мікрометрів.