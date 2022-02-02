Затопило улицы и машины. В Киеве прорвало трубу со шлаками (фото, видео)

В Киеве произошла очередная аварийная ситуация. Прорвало трубу на сети от Дарницкой ТЭЦ на Харьковском шоссе.
Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры.
На опубликованных фото видно, что залило улицу и припаркованные автомобили.
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"Когда зола высохнет – ветер ее разнесет вокруг. Будет еще тот экшн", – говорится в подписи к фото.
В соцсетях уже обсуждают этот инцидент. Пользователи отметили, что в результате прорыва с водой вытекли примеси бензопирена, сурьмы, мышьяка, ртути, тяжелых металлов и мелкодисперсного стекла.
Шлаком затопило всю улицу. Фото: Киев без цензуры
Прорывы трубы в столице – не редкость
На улице Алишера Навои вечером 29 октября провалился асфальт. Из-за огромной ямы правоохранители перекрыли движение по дороге.
Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", провал асфальта образовался из-за прорыва водопровода.
"Прорвало трубу диаметром 200 мм. Провал засыпали, асфальтирование будет выполнять ДЭУ Днепровского р-на. Ограждено, частично ограничено движение транспорта. Необходимо очистить камеру для ликвидации повреждения", – сказали в "Киевводоканале".
Что делать, если у прорвало воду
В случае аварии или засор канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:
- оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
- подзвонити по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.
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