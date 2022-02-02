Затопило улицы и машины. В Киеве прорвало трубу со шлаками (фото, видео)

Среди ночи прорвало трубу на сети от Дарницкой теплоэлектроцентрали

Залило улицу и припаркованные автомобили. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошла очередная аварийная ситуация. Прорвало трубу на сети от Дарницкой ТЭЦ на Харьковском шоссе.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры.

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На опубликованных фото видно, что залило улицу и припаркованные автомобили.

"Когда зола высохнет – ветер ее разнесет вокруг. Будет еще тот экшн", – говорится в подписи к фото.

В соцсетях уже обсуждают этот инцидент. Пользователи отметили, что в результате прорыва с водой вытекли примеси бензопирена, сурьмы, мышьяка, ртути, тяжелых металлов и мелкодисперсного стекла.

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Шлаком затопило всю улицу. Фото: Киев без цензуры

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Прорывы трубы в столице – не редкость

На улице Алишера Навои вечером 29 октября провалился асфальт. Из-за огромной ямы правоохранители перекрыли движение по дороге.

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", провал асфальта образовался из-за прорыва водопровода.

"Прорвало трубу диаметром 200 мм. Провал засыпали, асфальтирование будет выполнять ДЭУ Днепровского р-на. Ограждено, частично ограничено движение транспорта. Необходимо очистить камеру для ликвидации повреждения", – сказали в "Киевводоканале".

Что делать, если у прорвало воду

В случае аварии или засор канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");

подзвонити по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

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