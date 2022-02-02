Затопило вулиці та машини. У Києві прорвало трубу зі шлаками (фото, відео)

Серед ночі прорвало трубу на мережі від Дарницької теплоелектроцентралі

Залило вулицю та припарковані автомобілі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сталася чергова аварійна ситуація. Прорвало трубу на мережі від Дарницької ТЕЦ на Харківському шосе.

Про це повідомив Telegram-канал Київ без цензури.

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На опублікованих фото видно, що залило вулицю та припарковані автомобілі.

"Коли зола висохне – вітер її рознесе довкола. Буде ще той екшн", – йдеться у підписі до фото.

У соцмережах вже обговорюють цей інцидент. Користувачі зазначили, що внаслідок прориву з водою витекли домішки бензопірену, сурми, миш'яку, ртуті, важких металів та дрібнодисперсного скла.

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Шлаком затопило всю вулицю. Фото: Київ без цензури

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Прориви труби в столиці – не рідкість

На вулиці Алішера Навої увечері 29 жовтня провалився асфальт. Через величезну яму правоохоронці перекрили рух дорогою.

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", провал асфальту утворився через прорив водопроводу.

"Прорвало трубу діаметром 200 мм. Провал засипали, асфальтування виконуватиме ДЕУ Дніпровського р-ну. Огороджено, частково обмежено рух транспорту. Необхідно очистити камеру для ліквідації пошкодження", – сказали у "Київводоканалі".

Що робити, якщо у прорвало воду

У разі аварії або засмічення каналізації необхідно звернутися до "Київводоканалу". Як це можна зробити:

оформити звернення на сайті (кнопка "Задати питання");

зателефонувати за аварійною гарячою лінією за номером 15-81 або (044) 200-73-01.

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