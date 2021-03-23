Українська
$ 27,69
33,01
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Здание Офиса президента снова отмывают после погрома (фото, видео)

23 марта, 11:33

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Рабочие взялись за табличку "Президент Украины"

Здание Офиса президента Украины все еще не отмыли от краски после погрома. Сегодня, 23 марта, работы по очистке фасада возобновились.

Реклама

Как сообщает журналист "Сегодня", табличку "Президент Украины" обработали спецраствором и затянули пленкой, а через 20 минут начали отмывать.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"
Реклама

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

В тренде
"Оружие наставили": сторонник Стерненко рассказал о попытке прорваться в ОП (видео)

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Реклама

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Видео: Игорь Серов, "Сегодня
Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Напомним, очистительные работы начались 22 марта. Машиной краску с гранита пробовали отмыть рабочие. В частности, надписи пробовали убрать с помощью специального пистолета и вручную. Однако безуспешно, помогло лишь спецсредство и вода с химикатами.

20 марта сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили возле Офиса президента митинг, превратившийся затем в маленький погром.

Более подробно о том, что происходило в центре Киева, читайте в материале: Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео).

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погром Офис президента
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил Степанов
Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил СтепановУкраина
Турникетные мученья в метро Киева: чем недовольны пассажиры (фото, видео)
Турникетные мученья в метро Киева: чем недовольны пассажиры (фото, видео)Другие новости
В Киеве перенесли школьные каникулы: дети начнут отдыхать раньше
В Киеве перенесли школьные каникулы: дети начнут отдыхать раньшеДругие новости
В Киеве проходит массовый протест ФОПов (онлайн-трансляция)
В Киеве проходит массовый протест ФОПов (онлайн-трансляция)Другие новости
Закроют ли метро и как будут работать школы? Все о новом
Закроют ли метро и как будут работать школы? Все о новом "локдауне" в КиевеДругие новости
В Киеве ужесточили карантин: список запретов
В Киеве ужесточили карантин: список запретовДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять