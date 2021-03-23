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Будівлю Офісу президента знову відмивають після погрому (фото, відео)

23 березня, 11:33

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Працівники взялися за табличку "Президент України"

Будівлю Офісу президента України все ще не відмили від фарби після погрому. Сьогодні, 23 березня, роботи з очищення фасаду відновилися.

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Як повідомляє журналіст "Сьогодні", табличку "Президент України" обробили спецрозчином і затягнули плівкою, а через 20 хвилин почали відмивати.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
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Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

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Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

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Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Нагадаємо, очисні роботи почалися 22 березня. Машиною фарбу з граніту пробували відмити працівники. Зокрема, написи пробували прибрати за допомогою спеціального пістолета і вручну. Однак безуспішно, допоміг лише спецзасіб і вода з хімікатами.

20 березня прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка влаштували біля Офісу президента мітинг, який перетворився потім на маленький погром.

Докладнішн про те, що відбувалося в центрі Києва, читайте в матеріалі: Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео).

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Київ погром Офіс президента
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