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Ждать потепления? Какая погода будет до конца недели

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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26 января, 11:24
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Синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам в ближайшие дни и будет ли потепление на этой неделе
Потеплеет ли в Украине на этой неделе
Потеплеет ли в Украине на этой неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине до конца недели будет по-настоящему зимней. Практически во всех областях ожидается снег, резких изменений погоды не будет. Незначительное потепление возможно только на выходных.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет "Обозреватель".

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Сегодня ночью температура удержится на уровне минус 3-15 градусов. А 27 января может быть небольшое повышение температуры – ночью минус 1-8 градусов, днем от -4 до +1 градуса.

На выходных погода немного изменится, возможно определенное потепление, но пока о каких-то кардинальных изменениях в сторону весны говорить рано.

"Мы только недавно пересекли середину зимы, потому зима продолжается в полной мере", – говорится в публикации.

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Что делать метеозависимым, чтобы погода не влияла на здоровье?

Из-за резкого потепления метеозависимые могут чувствовать дискомфорт. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться рекомендаций врачей. Таким людям важно вести здоровый образ жизни, не забывая о витаминах и полноценном сне.

"Нужно одеваться по погоде, употреблять в пищу овощи, морепродукты, фрукты, зеленый чай. Ничего кардинально нового не появилось", – сказал терапевт Александр Рыльцов.

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