Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Болгария: онлайн 📲 Операция Цифровизация 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Зима не страшна: как в аэропорту "Борисполь" готовятся к непогоде

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
11 ноября, 12:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
эропорт готов работать в сложных погодних условиях
В аэропорту есть все необходимое / Коллаж "Сегодня"
В аэропорту есть все необходимое / Коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь"готовы к условиям низкой видимости и сложным погодным условиям.

Об этом сообщили в аэропорту.

Реклама

Как в аеропорту готовятся к зиме

Начальники смен, инженеры, техники, водители аэродромной службы готовятся к зиме заранее.

Осенью они проходят теоретическую и практическую подготовку, отрабатывают радиообмен с авиадиспетчерами, получают вводные особенности этого сезона.

Какой финальный этап

Финальный этап подготовки – практика. На взлетную полосу выезжает спецтехника, которая готова к перепадам температур, гололедице или другими природными катаклизмами.

Реклама

За один проход техника покрывает всю ширину взлетно-посадочной полосы. Это позволяет быстро расчищать аэродром от снега и работать бесперебойно даже во время интенсивных снегопадов.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 375

заболело за неделю в Киeвe

-2%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.06

Российский рубль (₽)

0.3681

Евро (€)

30.12

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять