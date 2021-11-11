Зима не страшна: как в аэропорту "Борисполь" готовятся к непогоде

В международном аэропорту "Борисполь"готовы к условиям низкой видимости и сложным погодным условиям.
Об этом сообщили в аэропорту.
Как в аеропорту готовятся к зиме
Начальники смен, инженеры, техники, водители аэродромной службы готовятся к зиме заранее.
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Осенью они проходят теоретическую и практическую подготовку, отрабатывают радиообмен с авиадиспетчерами, получают вводные особенности этого сезона.
Какой финальный этап
Финальный этап подготовки – практика. На взлетную полосу выезжает спецтехника, которая готова к перепадам температур, гололедице или другими природными катаклизмами.
За один проход техника покрывает всю ширину взлетно-посадочной полосы. Это позволяет быстро расчищать аэродром от снега и работать бесперебойно даже во время интенсивных снегопадов.
Раньше мы писали:
- Сайт "Сегодня" поинтересовался в международном аэропорту "Борисполь", изменятся ли расписание и время рейсов из-за перехода Украины на зимнее время.
- Пользователи социальных сетей сообщают, что в международном аэропорту "Борисполь" возник дефицит мест для парковки. Сайт "Сегодня" проверил, правда ли это.