Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Зима не страшна: як в аеропорту "Бориспіль" готуються до негоди

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
11 листопада, 12:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Аеропорт готовий працювати у складних погодних умовах
В аеропорту є все необхідне / Колаж "Сьогодні"
В аеропорту є все необхідне / Колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль"готові до умов низької видимості та складних погодних умов.

Про це повідомили в аеропорту.

Реклама

Як в аеропорту готуються до зими

Начальники змін, інженери, техніки, водії аеродромної служби готуються до зими наперед.

Восени вони проходять теоретичну та практичну підготовку, відпрацьовують радіообмін з авіадиспетчерами, отримують вступні особливості цього сезону.

Який фінальний етап

Фінальний етап підготовки – практика. На злітну смугу виїжджає спецтехніка, яка готова до перепадів температур, ожеледиці чи інших природних катаклізмів.

Реклама

За один прохід техніка покриває всю ширину злітно-посадкової смуги. Це дозволяє швидко розчищати аеродром від снігу та працювати безперебійно навіть під час інтенсивних снігопадів.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 375

захворіло за тиждень в Києві

-2%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.06

Російський рубль (₽)

0.3681

Євро (€)

30.12

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти