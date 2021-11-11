Зима не страшна: як в аеропорту "Бориспіль" готуються до негоди

Аеропорт готовий працювати у складних погодних умовах

В аеропорту є все необхідне / Колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль"готові до умов низької видимості та складних погодних умов.

Про це повідомили в аеропорту.

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Як в аеропорту готуються до зими

Начальники змін, інженери, техніки, водії аеродромної служби готуються до зими наперед.

Восени вони проходять теоретичну та практичну підготовку, відпрацьовують радіообмін з авіадиспетчерами, отримують вступні особливості цього сезону.

Який фінальний етап

Фінальний етап підготовки – практика. На злітну смугу виїжджає спецтехніка, яка готова до перепадів температур, ожеледиці чи інших природних катаклізмів.

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За один прохід техніка покриває всю ширину злітно-посадкової смуги. Це дозволяє швидко розчищати аеродром від снігу та працювати безперебійно навіть під час інтенсивних снігопадів.

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