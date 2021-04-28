Без света, но единогласно: главой Киевского облсовета избрали жену нардепа от "Слуги народа"

Заседание 27 апреля проходило в экстремальных условиях – вначале депутаты не могли попасть в сессионный зал, а потом им отключили свет

Депутаты Киевского областного совета после отставки председателя Александра Склярова избрали новым главой представительницу "Слуги народа" Наталию Гунько, жену народного депутата, избранного на Черниговщине от этой же партии.

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Об этом сообщила сама Гунько в Facebook.

Депутаты также переизбрали заместителей председателя совета – ими стали двое депутатов облсовета: Ярослав Добрянский от "За будущее" и представительница "Европейской солидарности" Татьяна Семенова.

По информации движения "Чесно", в предыдущем составе облсовета Гунько представляла "Радикальную партию", а ее муж Анатолий Гунько фигурировал в скандале с незаконной раздачей земли в Броварах.

Экстремальное заседание

Заседание 27 апреля проходило неспокойно: вначале депутаты напрасно пытались попасть в сессионный зал, но двери так и остались заперты, в другом зале, куда их таки пустили, во время голосования отключился свет.

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Поскольку голосование было тайное, без электронной системы, то отсутствие электричества не помешало: каждый депутат заполнял бюллетень в кабинке для голосования и затем бросал его в урну.

Наталия Гунько была единственным кандидатом на должность председателя облсовета, ее кандидатуру поддержали также "За будущее" и "ЕС", которые своих представителей не выдвигали.

За избрание нового главы проголосовали 58 из присутствующих 60 депутатов.

Напомним, во вторник, 27 апреля, депутаты 59 голосами из 60 на закрытом заседании сняли с должности главу Киевского областного совета Александра Склярова.

Мы также писали, что во время заседания в Херсонском облсовете подрались депутат от "Европейской солидарности" Сергей Хлань и депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Егор Устинов.