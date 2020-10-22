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Ирина Верещук идет в мэры Киева. Что мы знаем об этом кандидате

22 октября, 16:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Кандидат от партии «Слуга народа» сразится с Кличко и еще 18 претендентами

Уже в это воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы. Киев будет выбирать нового мэра. Один из 20 кандидатов – Ирина Верещук. Она экс-мэр Равы-Русской, народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа", а также член Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны.

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Образование

Родилась 30 ноября 1979 года в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Там же в 1997 году окончила среднюю школу-интернат. После окончания школы училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника" (референт-переводчик, офицер военного управления тактического уровня (лейтенант). Пять лет проходила службу на офицерских должностях в ВСУ.

В 2002 году поступила на юридический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко (правоведение).

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С 2011 года проходила обучение в аспирантуре Львовского регионального института государственного управления Нацакадемии госуправления при Президенте Украины. Защитила диссертацию и получила степень кандидата наук по государственному управлению.

Защитила дипломную работу в Центре восточноевропейских исследований Варшавского университета на тему: "Участие граждан в осуществлении представительной власти в Польше. Рекомендации для Украины".

В июле 2016 года получила диплом Национальной школы государственного управления.

Карьера

С 2007 года работала юристом Рава-Русского городского совета. Была слушателем во Львовском региональном институте государственного управления Нацакадемии государственного управления при Президенте Украины. По результатам обучения летом 2009 года проходила стажировку в Секретариате Кабмина, после чего была внесена в кадровый резерв работников КМУ.

В 2010 году была заместителем председателя Жолковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике. В этом же году избрана мэром Равы-Русской.

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Была кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах 26 октября 2014 года. С января 2016 года стала президентом Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.

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В феврале 2016 года приняла участие в молитвенном завтраке с президентом США в Вашингтоне.

С сентября 2017 года Ирина Верещук – доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова.

Победила 16 июля 2020 года в праймериз "Слуги народа" на выборах кандидата в мэры от партии.

Личная жизнь

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У Ирины Верещук есть гражданский муж – Михаил Кухаренко. Он полковник СБУ и сооснователь Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" во Львовской области.

А также сын от первого брака – Олег Верещук, который родился 22 января 2004 года, учится в киевской гимназии "Доминанта".

Первый муж – Игорь Верещук – бывший военнослужащий. Они развелись в 2012 году.

Награды

  • Указом Президента Украины награждена юбилейной медалью "20 лет независимости Украины".
  • Награждена Благодарностью и Почетной грамотой Кабмина Украины, орденом св. Варвары, орденом св. Почаевской Божьей Матери и орденом св. Николая Чудотворца.

Напомним, 25 октября пройдут и выборы в Киевский облсовет – четырнадцать политических партий уже определились со списками кандидатов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев кандидаты местные выборы Ирина Верещук выборы 2020

Источник: Сегодня

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