Кличко будет под жестким контролем: у "Слуги народа" в Киеве новый лидер

Леся Забуранная - глава киевской ячейки Слуги народа. Фото: facebook.com/lesiazaburanna

Народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная возглавила киевскую ячейку партии, сменив Николая Тищенко.

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Об этом сообщает пресс-служба "СН".

Соответствующее решение было принято на собрании городской партийной ячейки. До этого нардеп временно исполняла обязанности главы киевской "Слуги народа".

Также был образован Политический совет, в который вошли депутаты-мажоритарщики, депутаты Киевского городского совета, а также представители секретариата фракции партии – всего 31 человек.

"Одной из основных задач Киевской городской организации партии "Слуга народа" является усиление политического контроля за деятельностью городского головы Киева и Киевсовета через депутатов, которые являются членами Политсовета. В Киеве должны наконец начать заниматься развитием города и хозяйственной деятельностью, а не коррупцией", – сказал глава партии Александр Корниенко.

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В свою очередь сама Забуранная осознает, что обеспечение киевлянам высоких стандартов жизни, уровня медицины, достойной образования, социальной защиты, необходимой инфраструктуры, безопасности на улицах, сохранение исторических памятников, парков и скверов – все это напрямую связано с борьбой с коррупцией, обманом и популизмом.

"Наша мечта и цель сделать Киев лучшим городом в Европе, городом для людей, городом для детей, городом для ученых, художников, артистов, городом, о котором будут вспоминать – не каким он был, а какой он есть", – написала она в Facebook.

Напомним, ранее нардеп Николай Тищенко был главой киевской ячейки "Слуги народа", но в марте был переведен на Закарпатье.