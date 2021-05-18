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Кличко: Утром вооруженные люди ворвались в мой подъезд

18 мая, 09:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Обыски мэр назвал открытым шоу и рассказал, к кому на самом деле пришли силовики

Виталий Кличко возле своей квартиры. Скриншот

Виталий Кличко возле своей квартиры. Скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал обыски в его доме и заявил, что на самом деле приходили не к нему, а в другую квартиру. Об этом он сказал журналистам в подъезде своего дома.

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По его словам, он в 6:30 тренировался в спортзале, а в 7:00 пришли силовики.

"Поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд. Сейчас они то ли испугались и пошли в другую квартиру. Дверь была закрыта, никого нет. Они постояли и пошли дальше", – сказал Кличко.

Он назвал эту акцию "открытым шоу" и рассказал, куда на самом деле пришли силовики.

"Решили открытое шоу сделать. Я знаю людей, которые здесь живут – очень бедные люди. Не знаю, какие там уголовные производства могут быть… Они пришли по каким-то другим делам к человеку этажом ниже. Раньше там жили работники оперного театра – живут очень бедно. Но СБУ говорит, что они сдают квартиру – значит, наверно, враг государства, раз СБУ пришла", – сказал мэр.

На вопрос, с чем это все может быть связано, он намекнул на давление со стороны Офиса президента, где, по его словам, регулярно "проходят совещания, посвященные Кличко".

Напомним, на днях Кличко обвинил Банковую в том, что та кошмарит местную власть. Обыски прошли во многих коммунальных предприятиях КГГА, мэр считает это давлением.

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Тем временем эксперты высказали мнение "Сегодня", обыски у Кличко – это коррупция чиновников или борьба за Киев?

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