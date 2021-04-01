Когда в Киеве могут ввести комендантский час – власти назвали условие

Это произойдет, если в больницах не останется мест для пациентов с COVID-19

Комендантский час в Киеве введут в случае, если в больницах не останется мест для пациентов с COVID-19. Пока таких планов у власти нет.

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Об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Введение комендантского часа – это уровень Кабмина и Верховной Рады, поскольку в этом процессе должны быть задействованы Нацполиция и Нацгвардия. Комендантский час могут ввести, когда будет полная перегрузка коек в больницах. Пока такого нет. И данный вопрос не ко мне и даже не к КГГА", – отметил он в комментарии "Сегодня".

В столичной госадминистрации не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о возможном усилении карантина.

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"Такой вопрос не рассматривается на уровне городской государственной администрации. Возможно, планы о введении комендантского часа есть на уровне Кабмина, но мы о них пока не слышали", – заявил нам источник в КГГА.

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Как сообщалось ранее, после 16 апреля карантин в Киеве ослабят, но не исключено, что ограничения могут продлить.

Также напомним, что в столице введен локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Местная власть внесла изменения в работу транспорта и разных учреждений. Все, что нужно знать о локдауне, – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Жесткий локдаун в Киеве

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