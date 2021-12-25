Новогодние каникулы. Как будет работать "Киевводоканал"

Об исчезновении воды или утечках можно сообщать диспетчерам даже в выходные и праздничные дни в любое время суток

"Киевводоканал" сообщил, как будет работать на праздники / Фото: Коллаж: Сегодня

В компании "Киевводоканал" рассказали, как будут работать на зимние праздники. Но даже по праздникам "Киевводоканал" будет обеспечивать город чистой питьевой водой и бесперебойным водоотводом.

Об этом пишет пресс-служба ЧАО "АК "Киевводоканал".

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Специалисты центров обслуживания потребителей будут отдыхать в понедельник, 27 декабря.

"Также обращаем внимание, что с 1 по 9 января в наших ЦОП будет продолжаться обновление информации и закрытие расчетного периода. В это время наши специалисты не будут работать с потребителями, и онлайн консультации будут недоступны. Обращайтесь к нам дистанционно с 10 января в любой рабочий день, и мы с удовольствием вам поможем", – говорится в сообщении.

Об исчезновении воды или утечках можно сообщать диспетчерам даже в выходные и праздничные дни в любое время суток по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

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В компании также напомнили, что "Киевводоканал" занимается только холодным водоснабжением и водоотводом, по поводу горячей воды следует обращаться в КП "Киевтеплоэнерго".

Для киевлян подорожает вода

НКРЭКП скорректировала тариф на услуги водоснабжения и водоотвода для 45 водоканалов страны. В том числе и для столицы.

"22 декабря 2021 года НКРЭКУ на своем заседании приняла решение принять постановление "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющего государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 г. № 1141" и установить Обществу тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное на 2022 год в размере 30,384 грн/м³ с НДС", – говорится в сообщении.

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Стоимость тарифа

Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), или составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них:

централизованное водоснабжение 16,164 грн/м³ с НДС;

централизованный водоотвод 14,22 грн/м³ с НДС.

Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб. м холодной воды, поднимутся на 32,50 грн.

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