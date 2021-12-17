Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Коммуналка

Озеро во дворе: в Киеве на Оболони прорвало трубу (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
17 декабря, 15:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как оказалось, без воды осталась целая многоэтажка

В Киеве на Оболони произошло ЧП. У стадиона "Единство" случился прорыв трубы и залило весь жилой двор.

Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

Реклама

"Аварийка уже на месте. Где порыв – не ясно", – пишут в Сети.

Что говорят коммунальщики

Как сообщили в "Киевводоканале" сайту "Сегодня", есть повреждения на Героев Сталинграда, 39 на магистрали Д-300.

"Утечка локализована, размытая часть ограждена. Без воды остался дом по Героев Сталинграда №39-а", – ответили коммунальщики.

Что делать, если в прорвало воду

В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

Реклама
  • оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
  • позвонить на аварийную горячую линию по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 410

заболело за неделю в Киeвe

-10%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять