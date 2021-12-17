Озеро во дворе: в Киеве на Оболони прорвало трубу (видео)

В Киеве на Оболони произошло ЧП. У стадиона "Единство" случился прорыв трубы и залило весь жилой двор.
Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.
"Аварийка уже на месте. Где порыв – не ясно", – пишут в Сети.
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Что говорят коммунальщики
Как сообщили в "Киевводоканале" сайту "Сегодня", есть повреждения на Героев Сталинграда, 39 на магистрали Д-300.
"Утечка локализована, размытая часть ограждена. Без воды остался дом по Героев Сталинграда №39-а", – ответили коммунальщики.
Что делать, если в прорвало воду
В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:
- оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
- позвонить на аварийную горячую линию по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.
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