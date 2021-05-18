Обыски у Кличко – в СБУ назвали причину

Обыски в доме мэра Киева Виталия Кличко проводят в рамках уголовного производства в отношении фальсифицированных нефтепродуктов. Отношения к городскому голове они не имеют.
Об этом в комментарии "Сегодня" заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
"Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже", – отметил он.
Также Дехтяренко подчеркнул, что следственные действия не имеют прямого отношения к городскому голове.
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Расследованием занимаются сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А".
Ранее мы писали, что в Киеве проходят массовые обыски в различных структурах – правоохранители нагрянули с обысками в структурные подразделения КГГА. Градоначальник назвал такие действия давлением на него и его партию. Столичные власти требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел.