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Подозрение заму Кличко. Поворозник будет воевать с прокуратурой – эксклюзив

Интервью
Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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25 января, 18:16
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Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО
Чиновник будет доказывать свою правоту в суде
Чиновник будет доказывать свою правоту в суде / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня представители столичной прокуратуры вручили подозрение Николаю Поворознику, первому заместителю главы КГГА. Причина: чиновники не позволили застроить участок земли на Сырце под жилищный комплекс для СНБО, а разбили на этом участке сквер, как и просили жители микрорайона. Как вручали подозрение и что будет дальше, сайту "Сегодня" рассказал в эксклюзивном интервью первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Как вам вручили подозрение?

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Мне вручили подозрение о совершении правонарушения, зачитали все, как положено. Единственное, что не разъяснили суть подозрения. Об этом я отметил непосредственно во время подписания этого документа.

Вы запретили строить жилой комплекс для СНБО?

Дело касается земли на Сырце, которая была в 2009 году или еще раньше выделена для СНБО под строительство жилищного комплекса. Но на протяжении 10 лет никто этой землей не пользовался. Территория превратилась в стихийную свалку мусора. Поэтому в 2019 году нами было принято решение про возврат земельного участка в управление города. На этом месте было проведено благоустройство и разбит уютный сквер, как и просили нас местные жители.

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Подозрение вам вручали в присутствии мэра?

Да. Мы как раз проводили в это время производственное совещание. Так сложилось, что внезапно появились правоохранители. Они, правда, дождались пока закончится совещание, но мэр был в это время в кабинете.

Как вы относитесь к таким обвинениям? Получается, что вам нужно вернуть на свое место свалку?

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Однозначно – это давление на город. В первую очередь тех, кому не нравится мэр Киева по каким-то своим мотивам. Просто давят на мэра через его заместителей. И это происходит уже не первый год – обыски, голословные обвинения, открытые уголовные производства… Но все это не имеет логического завершения. Просто создается искусственный фон, чтобы лишний раз обвинить городскую власть в несуществующих правонарушениях.

То есть, другие действительно незаконные стройки прокуратуру не интересуют?

В том-то и проблема. Если бы все было наоборот, и мы, например, взяли сквер и отдали его под застройку СНБО или какой-то другой государственной структуру – тогда был бы повод о чем-то говорить. Но в данном случае мы поступили абсолютно законно. Этот земельный участок относится к территории зеленых зон Киева. Мне непонятно, о каком ущербе для города или государства в данном случае можно вести речь. А это как раз мне на данный момент и инкриминируют.

Какими будут ваши дальнейшие действия в этой ситуации?

Я буду защищаться. А именно доказывать свою правоту. И делать это буду непосредственно в суде. К процессу буду подключать адвокатов и доводить это дело до логического конца, чтобы эти обвинения были сняты.

Что произошло?

"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в строй, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер", – написал он.

  • В 2009 году участок был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
  • Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.

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