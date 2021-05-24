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Распространяют ложь: заместитель Кличко подает в суд на Арахамию и Верещук

24 мая, 17:06

Виктория Барановская Виктория Барановская

Его обвиняли в преступлении, которого он не совершал, тем более уже зарегистрирован приговор суда в отношении этого уголовного дела

Поворозник подает в суд на Верещук та Арахамию

Поворозник подает в суд на Верещук та Арахамию

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник готовит судебные иски к Давиду Арахамии и Ирине Верещук, он будет защищать в суде свои честь и достоинство после распространения ими ложной информации.

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Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Учитывая то, что публичные лица продолжают манипулировать, распространять ложную информацию о моем якобы задержании, обысках и т. п., я публично объявляю, что на сегодняшний день зарегистрирован приговор суда о завершении расследования дела, к которому меня пытались "привязать", и привлечение к уголовной ответственности причастного лица", – говорится в сообщении.

Чиновник заявил, что не имеет никакого отношения к этому делу и решил отстаивать свои права в суде.

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"Поэтому я подаю иск к публичным лицам, которые продолжают распространять откровенную ложь. А именно – к Давиду Арахамии и Ирине Верещук", – отметил Николай Поворозник.

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Ранее мы сообщали, что столичная власть требует от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передавала документы с результатами аудитов.

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