"Я вам не Черновецкий". Кличко требует отчет от правоохранителей по результатам обысков

С 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок

Столичные власти требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, последние события вокруг городских властей выглядят "заангажированно, как акция, подготовленная впопыхах".

"Режиссерам этого действа скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Ибо "креативные" юристы этой спецоперации – те же. Но учтите: я вам – не Черновецкий", – сказал Кличко.

Как отметил Кличко, с 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок. И передал правоохранителям материалы по 316 обьектам аудитов.

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На сегодня, по этим материалам зарегистрировано 168 криминальных производств. Правоохранители подготовили 52 сообщения о подозрении. По 27 – передали обвинительные акты в суд.

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Ранее мы писали, что в Киеве правоохранители нагрянули с обысками в структурные подразделения КГГА. Градоначальник назвал такие действия давлением на него и его партию. А в "Слуге народа" уверены, что чиновники грабят киевлян.

Напомним, 11 мая обыски проводили в служебных и в офисных помещениях подрядных предприятий "Киевзеленстроя".