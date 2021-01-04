Стихийная торговля вернулась: Киев снова стал базаром (фото)

Власти проводят рейды, но от этого количество торговцев не уменьшается

В столицу снова вернулась стихийная торговля. К такому выводу приходят киевляне, когда наблюдают, как торговцы овощами, одеждой, фруктами, сигаретами и цветами снова занимают места, откуда ранее они были изгнаны полицией и представителями коммунальных служб.

Показательный переход на Позняках

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Яркий пример – подземный переход возле станции метро "Позняки". В конце лета 2019 года его очистили от киосков, которые там находились.

Таким переход был до 2019 года. Фото: А. Марущак

Тогда местные жители получили настоящий культурный шок. Они увидели насколько по-настоящему широкий подземный переход, когда в нем нет киосков и торгашей.

Таким стал после демонтажа киосков. Фото А. Марущак

Впрочем, спустя пару месяцев в переход снова вернулись торговцы овощами и цветами. Но работали они в определенные часы, а именно, когда пассажиры возвращаются с работы.

Фото А. Марущак

Теперь же стихийная торговля стала постоянной в этом переходе. Его явно поделили между собой торговцы.

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Овощами и фруктами торгуют ближе ко входу к станции метро.

Видео: Сегодня

Чуть дальше обосновались продавцы цветов. И бабушки, продающие квашеную капусту, картофель, свеклу, домашние закрутки, грибочки в баночках.

После них пешеходы попадают в "галерею" пуховых платков, шапок и кофточек.

Далее – ютятся продавцы нижнего белья, носков, мочалок, очков.

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И куда же без уличных музыкантов, которые тут поют и играют посменно на разных музыкальных инструментах. Возле них устроили лежбище двое бездомных, которые здесь живут. Они спят прямо на плитке, укрываясь одеялами.

Продают в переходе даже ювелирные украшения.

Для этого тут установили специальный столик и электричество подключили, чтобы прохожим удобнее было рассматривать серьги, кольца и кулоны.

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Ближе к выходу расположена точка по продаже сигарет. Она здесь существует уже несколько лет. Часто торговцы меняются местами, но от этого в нем лучше и комфортнее не становится.

В результате, в переходе стоит специфический, неприятный запах. Мусор торговцы выбрасывают возле урн на выходе из перехода, а использованную воду с остатками цветов выливают в ливневку.

Местные жители, которые пользуются подземным переходом, в шоке от того, что творится в нем.

"Это настоящий бардак и антисанитария. И никому нет дела до того, что тут творится. Вечером тут собирается столько торгашей, что просто пройти невозможно. Торгуют всем, что только можно – настоящий подземный базар", – возмущается Светлана Охрименко, жительница Позняков.

Но много и тех, кто покупает товары с земли. Если бы не было покупателей – стихийные торговцы тут бы не стояли.

"Лично я никогда не покупаю у торговцев в переходах. Никто не знает, что они могут вам подсунуть. Тем более это очень опасно в условиях эпидемии. Вот ты покупаешь морковку или апельсины, а человек, который тебе их продает, носитель вируса. Ты же его не проверишь никак, а заразить можешь всю свою семью", – рассказывает местный житель Олег.

Полиция: Не хватает рук

На выходе из перехода висит объявление о том, что стихийная торговля тут запрещена, а ситуацию контролируют сотрудники Дарницкого управления полиции. В полиции Киева нам сообщили, что о фактах стихийной торговли горожане должны сообщать им, а именно – писать заявления.

Там отмечают, что на подобные факты несанкционированной торговли должны реагировать участковые инспекторы. Правоохранители говорят, что сейчас все сотрудники полиции задействованы в охране порядка в центре города, где митингуют ФОПы, и для контроля стихийной торговли просто не хватает рук.

Базары возле метро и на асфальте

Не лучше ситуация и возле других станций метро. Практически везде процветает стихийная торговля. Особенно она "буйная" возле станций метро "Харьковская", "Славутич", "Житомирская", "Черниговская", "Дарница".

Киевляне отмечают, что за время карантина по городу появилось очень много стихийных раскладок, особенно на оживленных перекрестках и в спальных районах. Тут торгуют овощами и фруктами. Работают целыми артелями. Торговцев развозят на грузовиках по району. Они продают свой товар целый день. Вечером тот же грузовик собирает их обратно, и они отдают выручку своим хозяевам. Иногда торговцы прячут в кустах пустые коробки и ящики.

Бороться с таким видом торговли очень сложно. Торгаши постоянно меняют место дислокации и их тяжело привлечь к ответственности за нарушение правил благоустройства.

"Следы" от стихийных торговцев на улице Зодчих. Фото: А. Марущак

Рейды по графику

В департаменте благоустройства КГГА отмечают, что со стихийной торговлей борются, но нелегальных точек очень много по городу.

Там приводят примеры, как была ликвидирована нелегальная торговля на Майдане Незалежности.

"Нами разработан специальный график рейдов, для каждого района Киева. Рейды по борьбе со стихийной торговлей проводят районные администрации, как минимум два рейда по каждому району в месяц. Мы работаем в обычном режиме. Все зависит от сезона. Летом много нелегальных точек с клубникой, арбузами, огурцами-помидорами", – пояснили в департаменте благоустройства КГГА.

Там добавляют, что список адресов для рейдов, где может быть стихийная торговля, составляют сотрудники райадминистраций.

В РГА хорошо знают свой район, где есть проблемные места. В зоне их ответственности и подземные переходы, где тоже необходимо наводить порядок.

Напомним, ранее мы писали про стихийную торговлю в районе станции метро "Почайна". По выходным тут собирается стихийная барахолка, и торговля ведется едва ли не на железнодорожных рельсах. Особенно страшно, когда по проходят товарные поезда, которые могут травмировать продавцов.

Также мы писали о проблеме стихийной торговли в Киеве и почему ее не могут искоренить.

Базар или супермаркет: что выбирают киевляне? Смотрите в нашем сюжете:

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