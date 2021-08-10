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В Киеве отменили четыре рейса городской электрички. Причины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук
10 августа, 23:23
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"Киевпастранс" сообщил о сокращении количества рейсов
Четыре рейса отменают по техническим причинам / Коллаж "Сегодня"
Четыре рейса отменают по техническим причинам / Коллаж "Сегодня"

Со среды в Киеве сокращается количество поездов городской электрички, которые курсируют по маршруту Дарница – Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница.

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Об этом сообщается на телеграм-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА сообщают, что мера эта временная и после устранение технических причин будет возобновлено движение снятых составов.

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Расписание

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Согласно данным на сайте "Киевпастранса", снятые поезда курсировали в такое время:

  • №7304 по маршруту Киев-Волынский – Дарница с 6.23 до 6.55;
  • №7311 по маршруту Дарница – Борщаговка с 7.02 до 7.44;
  • №7312 по маршруту Киев-Волынский – Дарница с 7.48 до 8.22;
  • № 7319 по маршруту Дарница – Борщаговка с 8.35 до 9.23.

Напомним, во время локдауна в Киеве полностью не ходила городская электричка.

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