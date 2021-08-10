В Киеве отменили четыре рейса городской электрички. Причины

Со среды в Киеве сокращается количество поездов городской электрички, которые курсируют по маршруту Дарница – Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница.
Об этом сообщается на телеграм-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА сообщают, что мера эта временная и после устранение технических причин будет возобновлено движение снятых составов.
Расписание
Согласно данным на сайте "Киевпастранса", снятые поезда курсировали в такое время:
- №7304 по маршруту Киев-Волынский – Дарница с 6.23 до 6.55;
- №7311 по маршруту Дарница – Борщаговка с 7.02 до 7.44;
- №7312 по маршруту Киев-Волынский – Дарница с 7.48 до 8.22;
- № 7319 по маршруту Дарница – Борщаговка с 8.35 до 9.23.
Напомним, во время локдауна в Киеве полностью не ходила городская электричка.