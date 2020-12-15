Центр стоит: Киев парализовали восьмибальные пробки (карта)

В Киеве по состоянию на 16:00 движение транспорта затруднено – в городе восьмибальные пробки.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Основными причинами стали – протесты в центре Киева, а также обрушение столбов на Шулявском путепроводе.
Полностью перекрыты улицы Крещатик, Институтская, а также Михаила Грушевского.
А также улица Довженко на Шулявке.
Движение транспорта затруднено в центре Киева, в частности, на бульваре Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Льва Толстого, Жилянской, Саксаганского, Бассейной, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Короленковской, Большой Васильковской.
Ради быстрого прибытия в пункт назначения водителям необходимо объезжать Северный мост.
Также высокий уровень пробок наблюдается в районе Столичного шоссе в сторону Выдубичей.
Напомним, сегодня в Киеве на обновленном Шулявском мосту упали сразу три столба освещения.
А также мы писали, что в центре Киева сегодня произошли столкновения активистов с полицией- на митинге предпринимателей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк