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Центр стоит: Киев парализовали восьмибальные пробки (карта)

15 декабря, 16:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Движение затруднено в центре столицы

В Киеве по состоянию на 16:00 движение транспорта затруднено – в городе восьмибальные пробки.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Основными причинами стали – протесты в центре Киева, а также обрушение столбов на Шулявском путепроводе.

Полностью перекрыты улицы Крещатик, Институтская, а также Михаила Грушевского.

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А также улица Довженко на Шулявке.

Движение транспорта затруднено в центре Киева, в частности, на бульваре Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Льва Толстого, Жилянской, Саксаганского, Бассейной, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Короленковской, Большой Васильковской.

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Ради быстрого прибытия в пункт назначения водителям необходимо объезжать Северный мост.

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Также высокий уровень пробок наблюдается в районе Столичного шоссе в сторону Выдубичей.

Напомним, сегодня в Киеве на обновленном Шулявском мосту упали сразу три столба освещения.

А также мы писали, что в центре Киева сегодня произошли столкновения активистов с полицией- на митинге предпринимателей.

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Киев центр пробки в Киеве движение транспорта

Источник: Сегодня

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