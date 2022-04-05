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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В метро открыли переход "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта": все о работе транспорта в Киеве 5 апреля

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5 апреля, 10:45
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По городу также ездят автобусы и трамваи, которые работают по постоянным схемам
Метрополитен будет начинать свою работу на час раньше / Коллаж "Сегодня"
Метрополитен будет начинать свою работу на час раньше / Коллаж "Сегодня"

В Киеве возобновили работу общественного транспорта. По городу ездит около 150 автобусов и более 30 трамваев. Также возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Об этом сообщает КГГА.

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Метро

С сегодняшнего дня, 5 апреля, возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Уже завтра, 6 апреля, метрополитен будет начинать свою работу на час раньше, то есть с 07:30 и будет работать до 19:00.

Движение поездов:

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  • на "красной" линии – от станции "Шулявская" до станции "Театральная",
  • на "синей" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки",
  • на "зеленой" линии от станции "Сырец" к станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы:

  • "Золотые ворота" – "Театральная",
  • "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Без остановки едут поезда на станциях "Майдан Незалежности", "Кловская".

Автобусы:

  • № 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";
  • № 21-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;
  • № 22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкая;
  • № 24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная";
  • № 32 – от ст. м. "Нивки" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
  • № 47 – от ст. м. "Нивки" до ул. Стеценко;
  • №51 – от ст. м. "Красный Хутор" до моста Патона;
  • № 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;
  • №57 – от ст. м. "Академгородок" в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины;
  • № 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;
  • №61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе Троещина;
  • № 62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
  • № 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
  • №73 – ул. Милославской до ул. Каштановой;
  • № 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;
  • №91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. "Голосеевская";
  • № 97 – от ст. м. "Святошин" до Рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);
  • № 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
  • № 101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";
  • №101-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;
  • № 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. "Академгородок" через пл. Марченко;
  • № 104 – от ст. м. "Харьковская" до жилого массива Бортничи;
  • № 114 – от ул. Милославской до Дарницкой площади;
  • №114-К – от ул. Милославской до ж. м. "Радужный";
  • № 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;
  • № 118 – от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не производится.

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Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Трамваи

Трамвайные маршруты организованы по постоянным схемам:

  • №3 – от ст. "Ромена Роллана" к ст. Старовокзальная (интервал движения 25 минут);
  • №№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (интервал движения 15-20 минут).

Также организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

Движение других маршрутов временно не производится.

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