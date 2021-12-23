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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

ДТП и поломки. В Киеве сбой в работе транспорта – маршруты (обновлено)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
23 декабря, 10:03
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Кроме того, отменили курсирование четырех рейсов городской электрички
Троллейбусы и трамваи ходят с отклонением от графика
Троллейбусы и трамваи ходят с отклонением от графика / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром задерживается движение некоторых троллейбусов и трамваев. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП в столице.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

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Задерживается движение трамваев

  • Задерживается движение трамваев №28, 35 на ул. Закревского, 33 в направлении ул. Сержа Лифаря по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 9:00, курсирование с отклонением от графика.

  • Задерживается движение трамваев №14, 18 на ул. Глубочицкая, 73 в направлении Контрактовой Площади по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Движение возобновлено в 9:07, курсирование с отклонением от графика.

  • Задерживается движение трамваев №14, 18 на ул. Глубочицкая, 71 по причине ДТП. На место вызвана полиция.

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  • Задерживается движение трамваев № 8к, 22к, 29к по Харьковскому шоссе, 7/13 в направлении ст. г. Бориспольская по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Движение возобновлено в 9:10, курсирование с отклонением от графика.

Задерживается движение троллейбусов

  • Задерживается движение троллейбусов №43 пр. Глушкова – Одесская пл. по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Движение возобновлено в 9:12, курсирование с отклонением от графика.

Отменили электрички

23 декабря отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 7307/7308, 7315/7316.

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Это произошло по техническим причинам.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

Раньше мы писали:

  • В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна производиться влажная уборка.
  • В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.

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