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Ищут взрывчатку три часа: в киевском метро собралась толпа людей (фото и видео)

15 декабря, 18:41

Александр Марущак , Татьяна Очеретяная

В метрополитене ждут разрешения полицейских возобновить работу

В Киеве станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" остаются закрытыми. Правоохранители продолжают проверку станций после поступивших сообщениях о минировании.

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Об этом журналистам "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

Как известно, сообщение о "минировании" станций появилось в 14:44. В Киевском метрополитене говорят, что ждут сообщений от правоохранителей, когда можно открыть две центральные станции для пассажиров.

/ Фото: Сегодня

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Из-за закрытия двух станций в метро "Палац Спорта" собралось очень много людей.

/ Фото: Сегодня

Отметим, что станции проверяют уже три часа.

"Раньше их проверяли довольно таки быстро. Почему так долго затянулась проверка – мы не знаем. Хотя и понимаем, что сейчас как раз то время когда люди массово возвращаются с работы. Ждем команды от правоохранителей", - рассказали нам столичной подземке.

Видео: Киев Оперативный
Видео: Киев Оперативный

Возле входа на станцию "Золотые ворота" также образовалась целая очередь из людей.

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Вход на станцию "Золотые ворота" Фото: Киев без цензуры

Вход на станцию "Золотые ворота" Фото: Киев без цензуры

Напомним, ранее мы писали, что Киев парализовали восьмибальные пробки.

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Киев метро метрополитен
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