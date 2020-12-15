Ищут взрывчатку три часа: в киевском метро собралась толпа людей (фото и видео)

В Киеве станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" остаются закрытыми. Правоохранители продолжают проверку станций после поступивших сообщениях о минировании.
Об этом журналистам "Сегодня" сообщили в полиции Киева.
Как известно, сообщение о "минировании" станций появилось в 14:44. В Киевском метрополитене говорят, что ждут сообщений от правоохранителей, когда можно открыть две центральные станции для пассажиров.
Из-за закрытия двух станций в метро "Палац Спорта" собралось очень много людей.
Отметим, что станции проверяют уже три часа.
"Раньше их проверяли довольно таки быстро. Почему так долго затянулась проверка – мы не знаем. Хотя и понимаем, что сейчас как раз то время когда люди массово возвращаются с работы. Ждем команды от правоохранителей", - рассказали нам столичной подземке.
Возле входа на станцию "Золотые ворота" также образовалась целая очередь из людей.
Напомним, ранее мы писали, что Киев парализовали восьмибальные пробки.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк